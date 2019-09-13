Волонтеры из Дзержинска прошли в полуфинал общероссийского конкурса "Доброволец России" Общество

Волонтеры из Дзержинска прошли в полуфинал общероссийского конкурса "Доброволец России". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Этими волонтерами стали специалисты клуба "Вера" Светлана Торчинская и Ольга Киселева. Они сейчас находятся в Ростове-на-Дону, где проходит форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов. Конкурс "Доброволец России" организован в рамках форума.

Светлана и Ольга представили на суд экспертов проект "Театр без границ". Он дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья быть не только зрителями театральных постановок, но и самим творить для других. Именно так строится инклюзивная творческая работа в рамках деятельности театра-студии "БЛИК" клуба "Вера".

Конкурс "Доброволец России" проходит уже в девятый раз. В этом году на нем были представлены десятки тысяч проектов со всей страны. Любой из них может стать лучшим и получить грант до 2 млн рублей. Как отметили в пресс-службе, шансы у проекта "Театр без границ" есть: уже сейчас его высоко оценили эксперты.