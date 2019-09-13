Последние новости рубрики Общество
13 сентября 2019 12:36  [49] Литературный сад и площадка с атмосферой средневековой Руси могут появиться в Нижегородском кремле
13 сентября 2019 12:24  [51] Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс определил лучших среди УК и ТСЖ
13 сентября 2019 12:23  [54] Волонтеры из Дзержинска прошли в полуфинал общероссийского конкурса "Доброволец России"
13 сентября 2019 12:01  [65] Тепловые сети Дзержинска завершают подготовку к отопительному сезону
13 сентября 2019 11:48  [117] Нижегородцы могут оценить готовность своего дома к отопительному сезону с помощью специального сервиса Теплоэнерго
13 сентября 2019 11:28  [95] Владимир Панов предложил менять вторсырье на билеты в музеи
13 сентября 2019 11:18  [99] Выставочный комплекс на пл.Минина в Нижнем Новгород отремонтируют
13 сентября 2019 10:35  [138] "Ростелеком" создал систему видеонаблюдения и доступа к бесплатному Wi-Fi в Автозаводском парке и сквере на Прыгунова
13 сентября 2019 09:11  [125] Обсуждения дизайн-проектов благоустройства ул.Б.Покровской и пл.Горького пройдут 16 сентября
12 сентября 2019 18:48  [179] Первый работающий на солнечных батареях пункт приема вторсырья открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Волонтеры из Дзержинска прошли в полуфинал общероссийского конкурса "Доброволец России"

13 сентября 2019 12:23  [54] Общество

Волонтеры из Дзержинска прошли в полуфинал общероссийского конкурса "Доброволец России". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Этими волонтерами стали специалисты клуба "Вера" Светлана Торчинская и Ольга Киселева. Они сейчас находятся в Ростове-на-Дону, где проходит форум добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов. Конкурс "Доброволец России" организован в рамках форума.

Светлана и Ольга представили на суд экспертов проект "Театр без границ". Он дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья быть не только зрителями театральных постановок, но и самим творить для других. Именно так строится инклюзивная творческая работа в рамках деятельности театра-студии "БЛИК" клуба "Вера".

Конкурс "Доброволец России" проходит уже в девятый раз. В этом году на нем были представлены десятки тысяч проектов со всей страны. Любой из них может стать лучшим и получить грант до 2 млн рублей. Как отметили в пресс-службе, шансы у проекта "Театр без границ" есть: уже сейчас его высоко оценили эксперты.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph