Дзержинск представил три объекта для проекта "Вам решать" Культура и отдых

Фото: Дума Дзержинска

Дзержинск представил три объекта для проекта "Вам решать". Дзержинцы имеют возможность выбрать один из трех предложенных проектов, на который, по их мнению, необходимо направить бюджетное финансирование: разработку проектно-сметной документации для ремонта молодежного комплекса "Спутник", строительство четырехконтурного светодинамического фонтана на площади Торговой и архитектурно-ландшафтную организацию прибрежной зоны озера Святое. Голосование продлится до 15 сентября 2019 года включительно.

Как сообщили в пресс-службе Думы, три депутата отдали свои голоса за объекты - озеро Святое и молодежный комплекс "Спутник". Они объяснили, почему сделали такой выбор.

"Комитет по городскому хозяйству городской Думы, в который я вхожу, уже не первый год ратует за комплексный подход по реализации проекта благоустройства и укрепления берега озера Святое. Поэтому, в первый день запуска программы "Вам решать" я проголосовал за этот проект. В начале этого года произошло обрушение части берега озера. Сама природа говорит, что тянуть нельзя. Поэтому при всем уважении к жителям, которые хотят видеть на площади Торговой фонтан, я считаю, что более приоритетно озеро Святое", - сказал депутат Евгений Минервин.

"Через свою страницу в социальной сети "ВКонтакте" я обратился к своим подписчикам с призывом проголосовать в рамках программы за один из представленных проектов. Сам лично поддержал проект благоустройства озера Святое, поскольку считаю, что это одно из самых красивейших мест в Дзержинске, единственное место в городе, где можно культурно и цивилизованно отдохнуть. Именно здесь находится единственный официальный и благоустроенный в Дзержинске пляж и место для купания. Наши общественники-экологи давно бьют тревогу по поводу судьбы озера, и меня очень беспокоит его состояние. Считаю, что другие проекты имеют "запас по времени", которого у озера нет. Поэтому всех призываю проголосовать за озеро Святое", - добавил депутат Думы Дзержинска Денис Савинов.

"Я проголосовал за "Спутник". По моему мнению, это одно из ключевых зданий города Дзержинска, которое нужно привести в порядок и сохранить для будущих поколений. Я являюсь заместителем председателя комитета по делам молодежи, и проблемы этого здания мне хорошо известны: текущая крыша, обветшалый большой зрительный зал. Поэтому ремонт Молодежного комплекса необходимо начинать незамедлительно", - пояснил депутат Дмитрий Меснянкин.

Проголосовать за любой из трех проектов можно по ссылке.