Соя, полезная и выгодная

В начале прошлого века в пищевом производстве была совершена революция: ученые выяснили, что добавление в продукт определенных компонентов существенно влияет на вкус, цвет, запах и срок его хранения. Так были открыты пищевые добавки, которые позднее позволили не только сделать еду более привлекательной, но и значительно удешевить производство.

Компания «Ингредиенты. Развитие» занимается выпуском пищевых добавок с 1998 года, поставляя клиентам компоненты для индустрии питания. Визитной карточкой предприятия стала высококачественная продукция собственного производства.

Что создают «Ингредиенты»?

Компания славится соевым белком, который можно купить в смесях, хлопьях, гранулах и полужидких концентратах. Такие субстанции приобретаются для производства:

мясных и рыбных блюд,

консервов,

закусок,

овощных и фруктовых изделий,

масла и прочих молочных продуктов,

хлебопекарной и кондитерской продукции.

Объем реализации такого белка достигает тысяч тонн каждый год. Высокое качество смесей сделало их известными и востребованными.

Инновационные решения компании

В 1999 году «Ингредиенты» одними из первых в нашей стране придумали использовать текстурированный соевый белок. Из него получали суспензию и вводили ее в состав колбасных изделий. Вскоре метод был признан успешным, потому что значительно повышал пищевые показатели продукта.

Тогда же появились белковые смеси, ставшие своеобразными хитами продаж компании — «Оттема» и «Эмульгофикс». Их охотно закупают производители консервированных продуктов, полуфабрикатов и мясных изделий. У этих компонентов есть важные характеристики:

совершенствуют текстуру сырья,

уплотняют массу,

имеют длительный срок хранения.

Все добавки производятся на профессиональном швейцарском оборудовании и проходят обязательную сертификацию. Ни в одной из них нет вредных примесей.

Ассортимент поставляемых добавок

Кроме собственных пищевых компонентов, «Ингредиенты» поставляют заказчикам и другие, столь же необходимые в производстве. Среди них:

соевые белки-изоляты,

свиные и говяжие натуральные белки,

пшеничный белок глютен,

картофельные хлопья,

разного рода подсластители,

растительные волокна (в том числе яблочные, пшеничные, овсяные и бамбуковые),

агар-агар,

гуаровая камедь,

концентрированный молочный белок,

глутамат натрия,

лецитин.

Производители заинтересованы в уменьшении затрат и повышении объема продукции, в то время как «Ингредиенты» предлагают усовершенствованные смеси. В условиях импортозамещения эти смеси позволяют достичь нужных экономических показателей.

Сотрудничество компании

Сырье для компании много лет подряд поставляют отечественные и зарубежные фирмы, среди которых крупный международный концерн «Каргилл» и немецкая компания «Mikro-Technik». С ними заключены договоры на эксклюзивные поставки глютена и растительных волокон.

Активная работа по закупкам ведется и с восточными странами. Из Индии и Китая «Ингредиентам» импортируют мальтодекстрин, фруктозу, сукралозу, глюкозу и консервирующие вещества.

Отлаженная логистика, выверенная система коммуникации с заказчиками и поставщиками, наряду с высоким уровнем качества продукции сделали «Ингредиенты.Развитие» одним из лидеров на рынке. Их смеси и добавки обрели популярность не только в России, но и за рубежом.

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