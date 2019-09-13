Как вернуть свои деньги с помощью расписки?

Люди часто дают своим знакомым или близким денежную сумму на определенный период. Иногда так получается, что заемщик уже надолго просрочил срок отдачи и не собирается его отдавать. Одно дело если долг составлял несколько сотен рублей, которые не жалко, другое дело, когда счет уже идет на несколько сотен тысяч. В этом случае нужна помощь специалиста, который поможет составить заявление в суд возврат долга.

Как получить свои средства с помощью расписки?

Наученные своим или чужим горьким опытом, в большинстве случаев люди стараются одалживать крупные суммы только с распиской. Вернуть долг по расписке у физического лица - одна из самых непростых процедур, решить которую самостоятельно не всегда реально. Все из-за того, что эта процедура имеет массу нюансов. Во-первых, чтобы расписку предоставить в суде, она должна быть нотариально заверена и иметь юридическую силу. Во-вторых, заемщик может отказаться возвращать долг, поставив документ под сомнение.

Особенно неприятный момент во втором случае, ведь для подтверждения подлинности расписки придется проводить дополнительную экспертизу, которые растянуться на парочку судебных заседаний. В итоге, человек потратит свои силы, нервы время и финансы, особенно если ситуация происходит в Москве.

Чтобы упростить всю процедуру, клиенту нужно обратиться за помощью к юристу. Опытный специалист поможет составить исковое заявление в суд и поможет заверить расписку нотариально.

Юрист поможет клиенту составить письмо-претензию заемщику, где будет указана просьба добровольно возвратить средства в течении месяца. Для решения вопроса часто подключают адвоката, поэтому некоторые ситуации решаются в досудебном порядке.

Если заемщик все еще отказывается возвращать средства, то юрист начинает следующий этап - обращение в суд.

В судебном порядке юрист подтверждает факт сделки, на основании свидетельских показаний и других источников, в том числе и расписки. Некоторые заемщики даже после решения суда не всегда выплачивают средства, подавая при этом апелляцию.

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