Администрации Балахнинского района накопила почти 35 млн рублей долгов

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Администрации Балахнинского района накопила 34,6 млн рублей долгов перед коммерческими организациями. Как сообщили в прокуратуре региона 13 сентября 2019 года, долг удалось погасить из резервного фонда Правительства Нижегородской области.
Средства были направлены на погашение задолженности перед 37 коммерческими организациями по исполненным государственным и муниципальным контрактам, осталось отдать только 290 тысяч рублей.
Вопрос остается на контроле прокуратуры Нижегородской области.
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