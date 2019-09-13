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Экономика

Администрации Балахнинского района накопила почти 35 млн рублей долгов

13 сентября 2019 13:51  [56] Экономика

Фото: с сайта eventnn.ru

Администрации Балахнинского района накопила 34,6 млн рублей долгов перед коммерческими организациями. Как сообщили в прокуратуре региона 13 сентября 2019 года, долг удалось погасить из резервного фонда Правительства Нижегородской области.

Средства были направлены на погашение задолженности перед 37 коммерческими организациями по исполненным государственным и муниципальным контрактам, осталось отдать только 290 тысяч рублей.

Вопрос остается на контроле прокуратуры Нижегородской области.

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