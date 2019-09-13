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Общество

Альфа-Банк: Нижегородцы стали больше копить

13 сентября 2019 15:39  [59] Общество

По данным финансовой отчетности за первое полугодие 2019 года, объем средств жителей Нижегородской области, хранящихся на депозитах и текущих счетах в Альфа-Банке, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43% и составил 17,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Альфа-Банк входит в ТОП-3 кредитных организаций региона по объему привлеченных средств граждан. Наиболее востребованным у нижегородцев накопительным продуктом по-прежнему остаются традиционные депозиты. Наш приоритет – высокая технологичность. Мы предлагаем клиентам наиболее быстрые, удобные и безопасные сервисы на рынке. Это касается как онлайн-каналов, так и обслуживания в офисе. Например, воспользоваться любым инструментом для накопления средств с получением высокого дохода – срочным вкладом, накопительным счетом или инвестиционным продуктом – можно в мобильном приложении "Альфа-Мобайл" за считанные минуты", – отметила региональный управляющий Нижегородского филиала Альфа-Банка Наталья Рыжова.

В пресс-службе банка также добавили, что средства юридических лиц на счетах Альфа-Банка увеличились более чем в 1,5 раза, их объем превысил 8,8 млрд рублей. Совокупный портфель привлечённых средств клиентов составил 26,3 млрд рублей, увеличившись в первом полугодии 2019 года вдвое.

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