"Зеленый парк" открылся после благоустройства в Павлове Общество

Фото: Олег Булыгин

"Зеленый парк" открылся после благоустройства в Павлове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Торжественное открытие парка состоялось 13 сентября 2019 года. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин. Общественное пространство было благоустроено в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Это замечательный пример того, как сделать из старого и заброшенного парка отличное современное общественное пространство, которое теперь является центром притяжения всех жителей. Видим, что созданы зоны отдыха абсолютно для всех слоёв населения", - сказал Андрей Харин.

Благоустройство "Зеленого парка" в Павлове проходило в два этапа. В рамках первого, который был проведен в 2018 году, в парке появились детская и спортивная площадки. Также дорожки были выложены брусчаткой, установлены фонари, лавочки и урны. Преобразилась входная группа, появилась полоса препятствий для детей.

В этом году в парке появилась сцена, скейт-площадка, Wi-fi, видионаблюдение, а также Аллея Любви и клумба со скульптурой земного шара. Всего на благоустройство территории из федерального, областного и местного бюджетов было направлено 37,5 млн рублей.

"Спасибо правительству Нижегородской области и губернатору Глебу Никитину за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в данной программе. Планируем в следующем году преобразить ещё один парк. Обязательно согласовав концепцию с жителями", - сказал глава МСУ Павловского района Виктор Куренков.

Андрей Харин посетил и городской парк им. В.И.Ленина в Ворсме. Его также благоустраивают в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Там установлена универсальная спортивная площадка, планируется установить видеонаблюдение и Wi-fi. На его преображение направлено 11,3 миллиона рублей.

"Главным заказчиком по программе "Формирование комфортной городской среды" являются жители. Именно они выбирают объекты, которые необходимо благоустроить. В ближайшее время начнётся голосование по выбору объектов на 2020 год. И призываем людей активнее включаться в этот процесс", - добавил Андрей Харин.

Всего в Нижегородской области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 миллиардов рублей.

Как неоднократно отмечал Глеб Никитин, проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По словам губернатора, проект позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.