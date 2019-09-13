Мужчина погиб в ДТП с участием двух газелей в Нижегородской области Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мужчина погиб в ДТП с участием двух газелей в Нижегородской области 13 сентября 2019 года. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Авария произошла около 11 утра на 28-м км трассы Нижний Новгород – Киров в районе деревни Сырохватово.

По предварительной информации, 45-летний водитель одной из газелей выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другой газелью под управлением 24-летнего мужчины.

В результате ДТП виновник погиб на месте. Второй водитель после осмотра медиками был отпущен.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.