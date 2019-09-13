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Мужчина погиб в ДТП с участием двух газелей в Нижегородской области 13 сентября 2019 года. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Авария произошла около 11 утра на 28-м км трассы Нижний Новгород – Киров в районе деревни Сырохватово.
По предварительной информации, 45-летний водитель одной из газелей выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другой газелью под управлением 24-летнего мужчины.
В результате ДТП виновник погиб на месте. Второй водитель после осмотра медиками был отпущен.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
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