Пенсионерка погибла под колесами иномарки, переходя дорогу рядом с Лысково Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Водитель иномарки сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе в Лысковском районе 13 сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 13 часов дня на трассе Нижний Новгород – Саратов около деревни Кременки. Водитель иномарки совершил наезд на двух женщин (61 и 67 лет), переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 61-летняя женщина скончалась на месте, вторая была госпитализирована.

Госавтоинспекторы и следователи проводят доследственную проверку.