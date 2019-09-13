Пенсионерка погибла под колесами иномарки, переходя дорогу рядом с Лысково

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Водитель иномарки сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе в Лысковском районе 13 сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла около 13 часов дня на трассе Нижний Новгород – Саратов около деревни Кременки. Водитель иномарки совершил наезд на двух женщин (61 и 67 лет), переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 61-летняя женщина скончалась на месте, вторая была госпитализирована.
Госавтоинспекторы и следователи проводят доследственную проверку.
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