Банк "Открытие" и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России Бизнес

Банк "Открытие" и Русское географическое общество (РГО) представляют уникальный фильм о России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Снятый по технологии 360° фильм "Россия. Виртуальное путешествие" стал первым проектом в рамках стратегического партнерства банка и РГО.

Премьера фильма состоялась 13 сентября 2019 года в московском парке "Зарядье" на IV фестивале РГО "Открываем Россию заново! Вместе!". В процессе производства картины впервые в России была использована инновационная технология: материал снят в разрешении 12К и демонстрируется на гигантском экране высотой 5 метров с длиной окружности цилиндра 22 метра (на площадке аттракциона "Машина времени").

Фильм "Россия. Виртуальное путешествие" снимали в девяти регионах страны. Он представляет собой восьмиминутный дневник путешественника, который обращается к жителю современного мегаполиса. Рассказывая о личном опыте, главный герой вдохновляет на изучение географии России и путешествия по ней. Технология 360° создает максимальный эффект присутствия. Каждый зритель сможет почувствовать себя в центре событий фильма: увидит туман под ногами, звездное небо над головой, растения и цветы, настолько реалистичные, что к ним захочется прикоснуться.

"Мы гордимся многолетним партнерством с Русским географическим обществом – старейшей и, пожалуй, самой авторитетной организацией, цель которой – изучение и сохранение природных богатств и культурного наследия России. Идеология РГО близка ценностям бренда "Открытие" - непрерывное движение вперед, развитие, постоянный поиск нового и при этом верность надежным, проверенным временем, ценностям. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества", - отметила заместитель руководителя розничного блока банка "Открытие" Екатерина Маслова.

Первым совместным проектом "Открытия" и Русского географического общества стал выпуск кобрендовой карты в 2017 году (эмитентом пластика выступал Бинбанк, вошедший впоследствии в группу "Открытие").

В планах банка и РГО – дальнейшее развитие сотрудничества: организация совместных кинопоказов и фотовыставок в крупнейших городах страны с целью популяризации изучения России и развития национального туризма.