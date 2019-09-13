Последние новости рубрики Культура и отдых
14 сентября 2019 12:50  [63] Кинофестиваль "Kinocom Fest 1.1" пройдет в Нижнем Новгороде
14 сентября 2019 10:04  [95] Нижегородские школьники прошли в финал туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию"
13 сентября 2019 13:07  [208] Дзержинск представил три объекта для проекта "Вам решать"
13 сентября 2019 09:50  [171] Премьера спектакля "Брак по-итальянски"
13 сентября 2019 09:21  [235] Банк "Открытие" подводит итоги сезона отпусков: россияне устремились в Турцию и не разлюбили Грузию
11 сентября 2019 16:15  [302] "Марийскую избу" для туристов откроют в Шарангском районе
11 сентября 2019 12:42  [249] Нижегородцы приняли участие в открытии выставки в Госдуме
11 сентября 2019 12:00  [355] Ирина Пахомова: "Спектакль "Брак по-итальянски" о том, что время, отпущенное нам, конечно"
11 сентября 2019 09:47  [342] Новый сезон откроется в нижегородском оперном театре 18 сентября
10 сентября 2019 13:40  [365] Нижегородский театр "Преображение" приглашает на открытие сезона
Культура и отдых

Кинофестиваль "Kinocom Fest 1.1" пройдет в Нижнем Новгороде

14 сентября 2019 12:50  [63] Культура и отдых
Логотип фестиваля

Логотип фестиваля

Первый практический кинофестиваль от городского комьюнити KINOCOM – "Kinocom Fest 1.1" пройдет в Нижнем Новгороде 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах и нетворкинге, посетить круглый стол с лидерами киноиндустрии, увидеть презентации новых проектов и последние работы нижегородских режиссеров, принять участие в чайной вечеринке с диджейским сопровождением.

"Мы придерживаемся принципа: "От человека к человеку". Что это значит: создавая проекты, стараемся избегать сложных слов и длинных разговоров. Мы считаем, что ключ к успеху, будь то постановка пьесы, написание книги или сьемка фильма, в индивидуальном опыте каждого члена команды. И чтобы применить его, необходимо общаться, дружить, находить общий язык. В коллективе должны присутствовать общие ценности, чтобы люди получили пользу и реализовали себя", - считают организаторы мероприятия.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 00:00 6 октября в пространстве "Кинофактура". Вход платный.

(18+)

Программа:

11:00 регистрация;

12:00 -14:00 актриса Марина Панферова расскажт о своем творческом пути и ценности видеовизиток для актеров;

14:00 -16:00 Елизавета Шмакова представит доклад на тему "Как попасть на экран";

16:00-20:00 – запись видеовизиток актеров;

16:30 -17:45 - круглый стол среди киношкол и театров, ведущий Денис Шашкин;

18:00 – 20:00 показы и презентации проектов нижегородских режиссеров;

20:00 -00:00 – дегустация разных сортов китайского чая, вечеринка от команды "Открытое пространство".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph