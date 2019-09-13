Кинофестиваль "Kinocom Fest 1.1" пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

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Первый практический кинофестиваль от городского комьюнити KINOCOM – "Kinocom Fest 1.1" пройдет в Нижнем Новгороде 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах и нетворкинге, посетить круглый стол с лидерами киноиндустрии, увидеть презентации новых проектов и последние работы нижегородских режиссеров, принять участие в чайной вечеринке с диджейским сопровождением.

"Мы придерживаемся принципа: "От человека к человеку". Что это значит: создавая проекты, стараемся избегать сложных слов и длинных разговоров. Мы считаем, что ключ к успеху, будь то постановка пьесы, написание книги или сьемка фильма, в индивидуальном опыте каждого члена команды. И чтобы применить его, необходимо общаться, дружить, находить общий язык. В коллективе должны присутствовать общие ценности, чтобы люди получили пользу и реализовали себя", - считают организаторы мероприятия.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 00:00 6 октября в пространстве "Кинофактура". Вход платный.

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Программа:

11:00 регистрация;

12:00 -14:00 актриса Марина Панферова расскажт о своем творческом пути и ценности видеовизиток для актеров;

14:00 -16:00 Елизавета Шмакова представит доклад на тему "Как попасть на экран";

16:00-20:00 – запись видеовизиток актеров;

16:30 -17:45 - круглый стол среди киношкол и театров, ведущий Денис Шашкин;

18:00 – 20:00 показы и презентации проектов нижегородских режиссеров;

20:00 -00:00 – дегустация разных сортов китайского чая, вечеринка от команды "Открытое пространство".