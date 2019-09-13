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Экономика

"Аэрофлот" ограничит бесплатный доступ в бизнес-зал нижегородского аэропорта

14 сентября 2019 15:44  [84] Экономика

"Аэрофлот" принял решение прекратить предоставление бесплатного доступа в бизнес-зал нижегородского аэропорта "Стригино" владельцам "золотых" карт. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на информацию держателей бонусных карт, которым компания разослала информационное сообщение.

Согласно информации, ограничение начнет действовать с 15 сентября. Как пояснили "Ъ" в авиакомпании, решение было вызвано высокими ценами, выставляемыми холдингами при низком качестве обслуживания.

Доступ в бизнес-залы также будет ограничен в аэропортах Анапы, Краснодара, Владивостока, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Астрахани, Барнаула, Калининграда, Кемерово, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми, Новокузнецка, Салехарда, Хабаровска, Якутска.

Вместо обслуживания в лаунжах этих аэропортов перевозчик будет автоматически начислять держателям золотых карт при вылете рейсами "Аэрофлота", "России" и "Авроры" по три тысячи миль.

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Теги:
Аэропорт
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