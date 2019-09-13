Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейских, подозреваемых в мошенничестве Происшествия

Следователи следственного отдела по Канавинскому району Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело в отношении полицейских, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 13 сентября у дома на Московском шоссе в Канавинском районе оперуполномоченные отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду, используя свое служебное положение, ввели в заблуждение нижегородца о возможности привлечения его к уголовной ответственности за совершение кражи. Пообещав помочь избежать наказания, они получили от мужчины 50 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91-92 УПК РФ. В задержании также участвовали сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области и сотрудники регионального УФСБ .

В ближайшее время полицейским будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

Расследование уголовного дела продолжается.