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Общество

Максим Красовский пропал в Нижнем Новгороде

15 сентября 2019 13:01  [93] Общество

28-летний Максим Красовский пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

Он ушел из дома 11 сентября 2019 года по адресу: ул. Гордеевская 34 и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, телосложение среднее, волосы короткие, глаза зеленые.

Был одет в черно-белую футболку, темную куртку, черные спортивные штаны и синие кроссовки. Особые приметы: шрам на лбу и татуировка на большой пальце правой руки.

О местонахождении данного мужчины можно сообщить инфоргу поиска (Татьяна +7 905 195 95 95) или на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.

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