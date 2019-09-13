Светлоярский парк в Нижнем Новгороде открыли после благоустройства Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Светлоярский парк в Нижнем Новгороде открыли после благоустройства 15 сентября 2019 года (первая очередь). Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава города Владимир Панов приняли участие в открытии.

"В этом году по сравнению с 2018-м объем финансирования проекта увеличился в полтора раза. Но за цифрами всегда хочется видеть конкретные объекты – такие как этот парк. Уже скоро начнётся новое рейтинговое голосование за общественные пространства, которые особенно нуждаются в благоустройстве. Объекты, набравшие большинство голосов, будут обновляться в 2020 году. Уверен, что сормовичи свои голоса отдадут как раз за благоустройство второй очереди парка. Мы обязательно будем советоваться с вами", - подчеркнул губернатор.

"Мы очень надеемся на вашу помощь и поддержку уже в следующем году. Благодаря вашей поддержке мы сможем продолжить благоустройство парка. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина за то, что он помогает городу – благодаря этой помощи мы в этом году смогли сделать в два раза больше общественных пространств, чем годом ранее", - сказал Владимир Панов.

Как рассказали жители, одной из проблем продолжает оставаться слабый контроль за безопасностью в парке. Вокруг этой территории много магазинов, торгующих алкоголем, и нередко распитие происходит прямо на территории парка.

Также жители сообщили о неблагоприятном состоянии Светлоярского озера. Стоки с дорог, проходящих вокруг парка, по словам людей, стекают прямо на его территорию, попадают в озеро и размывают склоны.

По итогам осмотра Глеб Никитин поручил мэру города Владимиру Панову и главе администрации Сормовского района Дмитрию Сивохину проработать все проблемные темы, поднятые жителями.

"Ключевая проблема связана с безопасностью. Необходимо предусмотреть установку камер видеонаблюдения на территории парка, привлечь частное охранное предприятие, а также наладить взаимодействие с правоохранительными органами. Обязательно надо решить вопрос с устройством ливневой канализации, иначе это будет портить всю работу, которая проведена. Дальше нужно работать над очисткой озера и второй очередью благоустройства", - сказал Глеб Никитин.

Благоустройство парка проводили по проекту "Формирование комфортной городской среды", который является частью национального проекта "Жилье и городская среда".