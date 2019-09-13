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Общество

Почти 3 млн рублей долга погасили жители Дзержинска и Кстова в результате рейдов

16 сентября 2019 09:28  [31] Общество

Жители Дзержинска и Кстова погасили порядка 3 млн рублей долга за отопление и горячую воду по результатам совместных рейдов Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" и службы судебных приставов, проведенных в июле текущего года. Такие мероприятия одними из самых действенных в отношении неплательщиков и проводятся еженедельно, отметили в пресс-службе компании.

За июль месяц сотрудники компании и судебные приставы посетили порядка 80 квартир должников, в отношении которых вынесено решение о принудительном взыскании задолженности. В ряде случаев приставами также был наложен арест на личное имущество должников. Во время рейдов приставы устанавливают контактные данные должников, место их работы, вручают уведомления о возбуждении исполнительных производств, квитанции для оплаты и повестки о вызове к приставу для дачи объяснений.

"Обычно рейды проводятся по адресам те жителей, которые не исполняют судебное решение и не оплачивают долги. Мы систематически напоминаем жителям о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды в рамках акции "Внимание, должник!", чтобы клиенты не оказались в ситуации, когда накладывается арест на банковские счета, имущество", - пояснил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направляет документы в суд в отношении тех жителей, чья задолженность за отопление или горячую воду перед ПАО "Т Плюс" превысила период более двух месяцев.

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