Оценка нематериальных активов

Нематериальные активы — это результат интеллектуальной деятельности и собственности, которые можно использовать для производства товаров и других нужд компании в течении одного года. Все НМА вносятся в бухгалтерскую статистику, поэтому периодически требуют оценки. На представленном ресурсе vko-intellekt.ru/services/ocenka-nematerialnyh-aktivov проводят оценку нематериальной собственности.

Особенности нематериальной собственности

Существует две разновидности оценки нематериальной собственности:

Первоначальная. Последующая.

Первоначальную оценку собственности проводят на момент принятия активов в банковский учет. Таким образом, последующая оценка не может быть произведена, если не было первоначальной и объект не приняли на учет.

Порядок определения начальной стоимости зависит от того, каким образом объект появился на предприятии. Стоимость НМА всегда исчисляется только в денежном эквиваленте в любой форме. Отдельно стоит упомянуть, что оценка основных начислений и НМА происходит по одному и тому же принципу.

Чтобы оценить нематериальную собственность, нужно складировать следующие значения:

Сумму, выданную продавцу, согласно подписанному договору.

Таможенные сборы.

Налоги, патенты и другие государственные пошлины.

Выплаты организациям-посредникам.

Консультационные услуги.

Другие расходы.

Также нужно помнить, что в первоначальную стоимость нематериальных активов не входят:

Общехозяйственные расходы или другие, не связанные непосредственно с приобретением активов.

НДС.

НИОКР.

Особенности компании

ООО “ВКО-Интеллект” предлагает услуги, связанные с оценкой нематериальной собственности. Специалисты компании имеют большой опыт работы в решении этих вопросов, поэтому гарантируют качественный и эффективный подход к делу.

Для закрепления сотрудничества, между заказчиком и компанией подписывается двухсторонний договор-соглашение о конфиденциальности. Все действия проводят согласно действующему Федеральному закону Российской Федерации.

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