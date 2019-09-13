Горячая линия "Подросток и закон" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде проведут "горячую телефонную линию" по вопросам ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления, сообщили в администрации города.

17 сентября 2019 с 10:00 до 17:00 департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода проведет "горячую телефонную линию" по теме: "Подросток и закон" - по вопросам ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления".

Телефон "горячей линии": 433-27-20.