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Общество

Горячая линия "Подросток и закон" пройдет в Нижнем Новгороде

16 сентября 2019 12:04  [40] Общество

В Нижнем Новгороде проведут "горячую телефонную линию" по вопросам ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления, сообщили в администрации города.

17 сентября 2019 с 10:00 до 17:00 департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода проведет "горячую телефонную линию" по теме: "Подросток и закон" - по вопросам ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления".

Телефон "горячей линии": 433-27-20.

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