Две девочки-школьницы пострадали в ДТП на ул. Бурнаковской Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Две девочки-школьницы пострадали в ДТП на ул. Бурнаковской в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 15 сентября в 00:20, когда 50-летний водитель Лада Гранта, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Opel, где находились школьницы в качестве пассажиров.

В итоге учащихся 7 и 8 класса девочек доставили в детскую областную больницу и, после осмотра медиками, отпустили домой.

Также пострадал водитель Лады Гранты. У него врачи диагностировали ушиб грудной клетки, но госпитализация мужчине не потребовалась. Его также отпустили домой.