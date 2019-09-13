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Две девочки-школьницы пострадали в ДТП на ул. Бурнаковской в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
ДТП произошло 15 сентября в 00:20, когда 50-летний водитель Лада Гранта, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Opel, где находились школьницы в качестве пассажиров.
В итоге учащихся 7 и 8 класса девочек доставили в детскую областную больницу и, после осмотра медиками, отпустили домой.
Также пострадал водитель Лады Гранты. У него врачи диагностировали ушиб грудной клетки, но госпитализация мужчине не потребовалась. Его также отпустили домой.
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