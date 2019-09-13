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Происшествия

Третьеклассница попала под колеса автомобиля в Сормовском районе

16 сентября 2019 13:34  [92] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель автомобиля KIA Ceed сбил девочку-третьеклассницу и 39-летнюю женщину в на ул. Энгельса в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 13:20 15 сентября. 43-летний водитель KIA Ceed сбил девочку и женщину, когда они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в больницу. Девочку, после осмотра врачами, отпустили домой. Женщине диагностировали сотрясение головного мозга и тоже отпустили домой.

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