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Происшествия

Нетрезвый водитель ВАЗа, сбив две машины, врезался в жилой дом в Арзамасе

16 сентября 2019 14:07  [101] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель автомобиля ВАЗ 2114, в состоянии алкогольного опьянения, врезался в две машины, а потом в жилой дом. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Авария произошла 15 сентября в Арзамасском селе Красное. В Госавтоинспекции пояснили, что 25-летний водитель не справился с управлением, и сначала столкнулся со стоящими на обочине ВАЗ 2114 и Renault Logan SR и отлетел в жилой дом. Все это произошло в 02:20 ночи.

Водитель получил множественные ранения, в том числе головы и тела. Его пришлось госпитализировать.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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