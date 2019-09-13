Нетрезвый водитель ВАЗа, сбив две машины, врезался в жилой дом в Арзамасе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель автомобиля ВАЗ 2114, в состоянии алкогольного опьянения, врезался в две машины, а потом в жилой дом. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Авария произошла 15 сентября в Арзамасском селе Красное. В Госавтоинспекции пояснили, что 25-летний водитель не справился с управлением, и сначала столкнулся со стоящими на обочине ВАЗ 2114 и Renault Logan SR и отлетел в жилой дом. Все это произошло в 02:20 ночи.

Водитель получил множественные ранения, в том числе головы и тела. Его пришлось госпитализировать.