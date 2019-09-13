Нижегородцев пригласили на День открытых дверей Банка России 28 сентября Общество

Нижегородцев пригласили на День открытых дверей Банка России 28 сентября 2019 года. В Волго-Вятском ГУ Банка России (ВВГУ) на Б.Покровской откроются Школа инвестора и Школа начинающего предпринимателя. Весь день в здании будут идти тематические лекции по финансовой грамотности.

Посетителей познакомят с инструментами инвестирования и объяснят, какая связь между доходностью и риском, научат не попадаться на уловки финансовых мошенников. Например, о современных способах финансового мошенничества и правилах противодействия ему гости ВВГУ узнают на интерактивной лекции "Осторожно, мошенники!".

Посещение занятий возможно по предварительной записи через сайт Банка России с 16 сентября, а также по телефону (831) 431-97-16.

По предварительной записи также можно побывать на экскурсии по зданию – "Банковский калейдоскоп". Гости познакомятся с историей и современной жизнью банковского ансамбля на Б.Покровской, посетят выставку "История страхования", исторические сеансы "Защита от неприятностей" (к 125-летию страхового надзора) и "250 лет российским бумажным деньгам", тематический комплекс "Эта служба и опасна, и нужна" (к 80-летию инкассации), примут участие в блиц-викторинах.

Для тех, кто не успеет записаться на лекции и экскурсии, предусмотрена возможность посещения первого этажа в порядке живой очереди. Здесь гостям расскажут, чем занимается Банк России, о платежных картах и безналичных расчетах, о работе кассиров и инкассаторов. Будет действовать и отдельная площадка, презентующая работу Единой биометрической системы.

День открытых дверей будет проходить 28 сентября с 10:00 до 18:00. Всем посетителям необходимо иметь при себе паспорт. Дети до 14 лет могут посетить здание только в сопровождении взрослых.