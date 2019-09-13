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Экономика

Власти предлагают включить Новинки Богородского района в территорию Нижнего Новгорода

16 сентября 2019 14:41  [87] Экономика

Фото: Яндекс.Карты

Власти предлагают включить Новинки Богородского района в территорию Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

В документе, подписанным главой города. предложено выйти с инициативой по объединению города с сельским поселением "Новинский сельсовет Богородского района".

Для принятия окончательного решения, постановление будет направлено в Думу Нижнего Новгорода, Новинский сельсовет и Земское собрание Богородского района для выражения мнения населения по вопросу преобразования двух территорий.

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