Авиарейсы Нижний Новгород-Крым могут запустить в 2020 году Общество

Прямые авиарейсы Нижний Новгород-Крым могут запустить в 2020 году. Вопрос обсудили на заседании комитета Заксобрания по транспорту 16 сентября 2019 года.

Речь идет прямом авиасообщении Нижним Новгородом и Симферополем.

Обеспокоенность отсутствием такого направления выразил депутат Артем Баранов, добавив, что они не включены в программу субсидирования внутренних авиарейсов, хотя Крым является одним из самых популярных направлений.



Как сообщил начальник отдела воздушного, водного и железнодорожного транспорта регионального минтранса Артем Бафанов, порядок субсидирования авиамаршрутов таков, что деньги выделяются либо федеральные, либо областные.



"Вопрос с Симферополем не такой простой, как казалось бы. Несмотря на его востребованность принимающая сторона не готова взять на себя даже расходы в половину. Мы прорабатываем вопрос о том, чтобы 60% расходов взять на себя и в перспективе следующего сезона, надеюсь, этот маршрут будет регулярным. Этот вопрос находится на контроле", - заявил Артем Бафанов.



Напомним, в начале года были запущены прямые рейсы Екатеринбург-Нижний Новгород-Санкт-Петербург и Казань-Нижний Новгород-Калининград.