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Происшествия

Спектакль с участием Анастасии Заворотнюк отменен в Нижнем Новгороде

16 сентября 2019 16:36  [115] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Спектакль с участием актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк отменен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальной группе КЗ "Юпитер" в соцсетях.

"С сожалением сообщаем вам, что по независящим от КЗ "Юпитер" причинам, спектакль "Все мужчины делают это" 2 октября не состоится. Билеты можно сдать по месту их приобретения", - отмечается в информации.

Ранее КП сообщала, что предполагаемой причиной госпитализации Анастасии Заворотнюк стало неудачное омоложение стволовыми клетками.

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