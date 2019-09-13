Спектакль с участием Анастасии Заворотнюк отменен в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Спектакль с участием актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк отменен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальной группе КЗ "Юпитер" в соцсетях.

"С сожалением сообщаем вам, что по независящим от КЗ "Юпитер" причинам, спектакль "Все мужчины делают это" 2 октября не состоится. Билеты можно сдать по месту их приобретения", - отмечается в информации.

Ранее КП сообщала, что предполагаемой причиной госпитализации Анастасии Заворотнюк стало неудачное омоложение стволовыми клетками.