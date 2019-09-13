Спектакль с участием Анастасии Заворотнюк отменен в Нижнем Новгороде

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Спектакль с участием актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк отменен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальной группе КЗ "Юпитер" в соцсетях.
"С сожалением сообщаем вам, что по независящим от КЗ "Юпитер" причинам, спектакль "Все мужчины делают это" 2 октября не состоится. Билеты можно сдать по месту их приобретения", - отмечается в информации.
Ранее КП сообщала, что предполагаемой причиной госпитализации Анастасии Заворотнюк стало неудачное омоложение стволовыми клетками.
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