Депутаты комиссии Думы рекомендовали 10 новых членов Общественной палаты Нижнего Новгорода

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Комиссия по МСУ рекомендовала 10 кандидатур в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода. Решение об утверждении списка будет принято на заседании Думы 18 сентября 2019 года.
В список кандидатур от Думы вошли:
1. Эрадж Боев (НРОО "Конгресс ираноязычных народов");
2. Евгений Калачев (ТОС "Молитовский затон");
3. Анастасия Кашаева (НРФСОСМП "Дружба");
4. Александр Меньшиков (АНО "Содействие Здоровому Образу Жизни "Здоровое поколение");
5. Ирина Никифорова (Благотворительный фонд "Доброе дело");
6. Роман Пермяков (НГМОО "Волжская инициатива");
7. Геннадий Рябов ("Нижегородский музейный центр");
8. Мария Самоделкина (Всероссийское Общественное Движение "Волонтер Победы");
9. Александр Силеенков (Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Канавинского района города Нижнего Новгорода);
10. Ринат Умяров (Духовное управление мусульман Нижегородской области).
Согласно новому положению, Общественная палата города избирается на три года и состоит из 30 человек: треть из которых утверждается главой города, треть – решением городской Думы, треть - членами Общественной палаты, утвержденными ранее мэром и городской Думой.
В утвержденной главой города список вошли:
1. Буланов Андрей Сергеевич (выдвинут НРОО культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников "ИНВАТУР");
2. Гройсман Владимир Яковлевич (выдвинут НБФЗЖ "Сострадание НН");
3. Заремба Александр Александрович (выдвинут МОО поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей "Союз Отцов");
4. Кульков Сергей Николаевич (выдвинут РО ДОСААФ России НО);
5. Сторонкин Михаил Николаевич (выдвинут Религиозной организацией "Нижегородская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)");
6. Латыпов Данил Ранилович (выдвинут НРБФ "Земля Нижегородская");
7. Пономаренко Роман Геннадьевич (выдвинут НРООИ "Ковчег");
8. Растеряев Виктор Вячеславович (выдвинут НРООИ "Социальная реабилитация");
9. Шарова Александра Лориевна (выдвинута Ассоциацией "Нижегородская гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков");
10. Шухрин Сергей Дмитриевич (выдвинут НРОО "Поисково-спасательный отряд "Волонтер").
Последняя треть нового состава - членами Общественной палаты пока не утверждена.
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