Последние новости рубрики Политика
16 сентября 2019 16:54  [72] Депутаты комиссии Думы рекомендовали 10 новых членов Общественной палаты Нижнего Новгорода
15 сентября 2019 09:25  [274] "Лес – наше общее богатство", - Евгений Лебедев
13 сентября 2019 10:08  [553] "Необходимо разработать на федеральном уровне систему мер госстимулирования развития водных перевозок", - Евгений Лебедев
12 сентября 2019 16:28  [280] Участники нижегородского "Эксперт-клуба" ФоРГО обсудили итоги единого дня голосования
12 сентября 2019 15:57  [380] Депутаты Думы Дзержинска будут отчитываться о своей работе по новому порядку
12 сентября 2019 15:40  [319] ФоРГО повел первое заседание "Эксперт-клуба" в Нижнем Новгороде
12 сентября 2019 15:32  [285] Признаны полномочия двух депутатов Думы Дзержинска
12 сентября 2019 15:05  [332] Более 1 700 судов до 2035 года: меры по увеличению пассажирских перевозок озвучили законодатели ПФО
11 сентября 2019 15:33  [595] И.о. директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александр Герасименко назначен директором ведомства
11 сентября 2019 14:34  [417] Сергей Горин избран зампредседателя комиссии по социальной политике Гордумы
Политика

Депутаты комиссии Думы рекомендовали 10 новых членов Общественной палаты Нижнего Новгорода

16 сентября 2019 16:54  [72] Политика

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Комиссия по МСУ рекомендовала 10 кандидатур в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода. Решение об утверждении списка будет принято на заседании Думы 18 сентября 2019 года.

В список кандидатур от Думы вошли:

1. Эрадж Боев (НРОО "Конгресс ираноязычных народов");
2. Евгений Калачев (ТОС "Молитовский затон");
3. Анастасия Кашаева (НРФСОСМП "Дружба");
4. Александр Меньшиков (АНО "Содействие Здоровому Образу Жизни "Здоровое поколение");
5. Ирина Никифорова (Благотворительный фонд "Доброе дело");
6. Роман Пермяков (НГМОО "Волжская инициатива");
7. Геннадий Рябов ("Нижегородский музейный центр");
8. Мария Самоделкина (Всероссийское Общественное Движение "Волонтер Победы");
9. Александр Силеенков (Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Канавинского района города Нижнего Новгорода);
10. Ринат Умяров (Духовное управление мусульман Нижегородской области).

Согласно новому положению, Общественная палата города избирается на три года и состоит из 30 человек: треть из которых утверждается главой города, треть – решением городской Думы, треть - членами Общественной палаты, утвержденными ранее мэром и городской Думой.

В утвержденной главой города список вошли:
1. Буланов Андрей Сергеевич (выдвинут НРОО культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников "ИНВАТУР");
2. Гройсман Владимир Яковлевич (выдвинут НБФЗЖ "Сострадание НН");
3. Заремба Александр Александрович (выдвинут МОО поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей "Союз Отцов");
4. Кульков Сергей Николаевич (выдвинут РО ДОСААФ России НО);
5. Сторонкин Михаил Николаевич (выдвинут Религиозной организацией "Нижегородская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)");
6. Латыпов Данил Ранилович (выдвинут НРБФ "Земля Нижегородская");
7. Пономаренко Роман Геннадьевич (выдвинут НРООИ "Ковчег");
8. Растеряев Виктор Вячеславович (выдвинут НРООИ "Социальная реабилитация");
9. Шарова Александра Лориевна (выдвинута Ассоциацией "Нижегородская гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков");
10. Шухрин Сергей Дмитриевич (выдвинут НРОО "Поисково-спасательный отряд "Волонтер").

Последняя треть нового состава - членами Общественной палаты пока не утверждена.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph