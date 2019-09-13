Новый животноводческий комплекс открыли в Починках Нижегородской области к 90-летию района Общество

Открытие животноводческого комплекса Фото: Единая Россия

Первую очередь крупного животноводческого комплекса, который позволит выйти на новые рубежи производства молока в регионе, открыли в Починках Нижегородской области к 90-летию района. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

По словам депутата Государственной думы, секретаря регионального отделения "Единой России" Дениса Москвина, это первый животноводческий комплекс такого масштаба в районе.

"Его строительство было начато в прошлом году. Я посещал строительную площадку, тогда работы шли полным ходом, и приятно сегодня видеть такой результат. Это более 120 рабочих мест для небольшого Починковского района и многомиллионные инвестиции. Уверен, открытие комплекса в серьезной мере повлияет на развитие сельского хозяйства как в районе, так и в целом в регионе. Традиционно южные районы на карте Нижегородской области выглядят очень уверенно с точки зрения развития сельского хозяйства. Сюда приходят частные инвесторы, потому что показатели работы достаточно высокие", - сказал Денис Москвин.

По его мнению, ООО "Восток" входит в число лучших предприятий Починковского района. Новый комплекс оборудован в соответствии с современными требованиями, там созданы комфортные условия для труда.

"Животноводческий комплекс на 1200 голов дойного стада построен по областной программе, в рамках которой сельхозтоваропроизводителю компенсируется часть затрат на строительство. Появление таких комплексов способствует решению задачи по полному обеспечению населения области качественным молоком и молочными продуктами собственного производства", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Также в День района для жителей и гостей был организован городской праздник. Работала уличная выставка народного творчества и продукции районных предприятий.

Кроме того, в районе подготовили открытие памятника воинам, погибшим в Первой мировой войне.

"Я считаю, что юбилей район встречает на подъеме. Территория развивается, пример тому открытие новых предприятий. Помимо этого, вместе с жителями мы следили за благоустройством и преображением центрального парка в Починках. Все это говорит о том, что район не просто шагает вперед, а развивается в разных направлениях: экономическом, промышленном и культурном ", - заявил Денис Москвин.