Андрей Бетин презентовал нижегородскую "Команду Правительства" на Московском финансовом форуме Политика

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин презентовал проект "Команда Правительства" в рамках сессии "Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития" на Московском финансовом форуме (МФФ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Модератором сессии выступил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он отметил, что на каждой дискуссии, так или иначе, затрагивается тема человеческого капитала. Участники обсудили современные подходы к отбору, развитию и обучению сотрудников, позволяющие эффективно управлять человеческим капиталом и создавать условия для самореализации талантливых специалистов.

Андрей Бетин рассказал о трансформации государственного управления в Нижегородской области, опираясь на опыт проекта "Команда Правительства".

"Еще пять лет назад было невозможно говорить о государственном HR. Сейчас в Нижегородской области мы пришли к тому, что HR является "столбом" всего. Чуть больше года назад мы запустили полноценный hr-портал "Команда Правительства", который позволяет управлять жизненным циклом карьеры государственного и муниципального служащего", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области.

На сессии Андрей Бетин обратил внимание, что также в рамках проекта осуществляются отборочные процедуры на замещение вакантных должностей, принять участие в которых может любой гражданин Российской Федерации.

"Команда Правительства" – это ответ на вопрос, кто будет реализовывать нацпроекты на местах. За год по открытым честным процедурам произошло обновление трети министерского состава. Многих участников конкурсов мы не знаем лично. То есть истории про кумовство, блат и рекомендации становятся неактульными", – подчеркнул он.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года.