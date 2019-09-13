Расходы нижегородского метро в 2 раза выше доходов, - дептранс Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Расходы метрополитена Нижнего Новгорода превышают доходы более, чем в два раза. Об этом сообщила и.о. заместителя главы администрации города по транспорту и автомобильным дорогам Елена Лекомцева на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству.

По ее словам, доходы метро в 2019 году составили 711 млн рублей, а расходы уже 1,7 млрд рублей. Елена Лекомцева пояснила, что себестоимость поездки сейчас составляет 45 рублей, тогда как за проезд в метро пассажиры платят от 26 до 28 рублей.

Средства на содержание метро выделяются как из городского, так и из областного бюджета, поэтому возмещение убытков в 2019 году Елена Лекомцева предложила поделить поровну — по 813 млн рублей. Эти деньги, по ее словам, обеспечат бесперебойную работу предприятия до конца нынешнего года без увеличения кредиторской задолженности.

В дальнейшем она предложила области финансировать 70% возмещения убытков, а городу оставить 30%. Неравнозначность сумм замглавы администрации Нижнего Новгорода объяснила тем, что городу "будет достаточно сложно подойти даже к 50%".

Елена Лекомцева пояснила, что у метрополитена существуют проблемы, связанные с ремонтом тоннельного и путевого хозяйства, трансформаторными подстанциями и необходимостью замены кабельных линий, срок эксплуатации которых уже истек. Кроме того, нужно содержать службу безопасности метрополитена, обеспечить работу камер видеонаблюдения.

Кроме того, требуется замена рельсов, установка оборудования для снижения уровня шума от метро в жилой застройке на проспекте Ленина, проведение мероприятий для недопущения разрушения тоннельных конструкций.