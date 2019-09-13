Подарки для самых дорогих - именной халат, полотенце, тапочки

Найти подарок для дорогого сердцу человека очень сложно, несмотря на то, что вы знаете, друг друга всю жизнь, а может даже чуточку больше – хочется быть оригинальным, выделиться среди всех и запомниться. Мы предоставляем вам возможность порадовать любимого человека оригинальным изделием на заказ – именным халатом. Именной халат – основная направленность в нашей работе, но вы также можете заказать именные тапочки, и полотенца. Это прекрасный подарок мужу, девушке, или другу. Ткани которые используются при изготовлении халатов различные, но среди наших заказчиков популярен атлас, именные красивые халатики для очаровательных женщин которые подчеркнут их фигуру и естественную красоту.

Как происходит выбор вышивки и картинки?

Здесь вы можете увидеть ответ на популярный вопрос среди покупателей о том, как происходит процесс выборки вышивки:

Определиться с размером изделия и обговорить это с менеджером;

Скинуть вариант вышивки менеджеру (может быть картинка из интернета);

Дизайнер делает макет, и он согласуется с покупателем;

Начинается изготовление подарка.

Как вы можете заметить, за всеми этапами изготовления покупатель может проследить, а посему никаких ошибок в готовом продукте не будет.

Отзывы и цены.

Отзывы и цены вы можете найти на сайте, а на готовые продукты полюбоваться на нашей странице Инстаграм.

Цена халатов индивидуальна, все зависит от его размера, ткани махра или атлас. В среднем цена на мужской халат размера XL – 2350 грн. К тому же учтите, что доставка при заказе бесплатная (если это отделение Новой почты) и вышивка в стоимость входит.

Как с нами связаться.

Связаться с нашей компанией довольно просто. Вы можете написать нам в следующих меседжерах:

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Все они есть на нашем официальном сайте. Если вам неудобно переписываться в меседжерах, позвоните на номер указанный на сайте. Наш консультант поможет вам и подскажет, ответит на все вопросы.

Все о товарах, которые мы предоставляем.

Мы оказываем услуги пошива вышивки на халат не только взрослым мужчинам и женщинам, а так же детям. Полный набор (тапочки, халат и полотенце) – роскошный подарок который непременно обрадует каждого и создаст впечатление лоска и важности в вашей жизни.

Почему вам стоит обратить внимание на наши товары:

Наши именные халаты славятся долговечностью, подарок прослужит долгую службу;

Палитра цветов которыми мы располагает просто огромна, у нас есть яркие цвета и вдумчивые глубокие оттенки, для каждого покупателя мы найдем тот самый цвет;

Приятная ткань, легкая, мягкая;

Свободный покрой уберет неровности фигуры и подойдет любому.

Выбор нашей продукции – это выбор качественного подарка.

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