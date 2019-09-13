Подарки для самых дорогих - именной халат, полотенце, тапочки

Найти подарок для дорогого сердцу человека очень сложно, несмотря на то, что вы знаете, друг друга всю жизнь, а может даже чуточку больше – хочется быть оригинальным, выделиться среди всех и запомниться. Мы предоставляем вам возможность порадовать любимого человека оригинальным изделием на заказ – именным халатом. Именной халат – основная направленность в нашей работе, но вы также можете заказать именные тапочки, и полотенца. Это прекрасный подарок мужу, девушке, или другу. Ткани которые используются при изготовлении халатов различные, но среди наших заказчиков популярен атлас, именные красивые халатики для очаровательных женщин которые подчеркнут их фигуру и естественную красоту.
Как происходит выбор вышивки и картинки?
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Как вы можете заметить, за всеми этапами изготовления покупатель может проследить, а посему никаких ошибок в готовом продукте не будет.
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Цена халатов индивидуальна, все зависит от его размера, ткани махра или атлас. В среднем цена на мужской халат размера XL – 2350 грн. К тому же учтите, что доставка при заказе бесплатная (если это отделение Новой почты) и вышивка в стоимость входит.
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Все о товарах, которые мы предоставляем.
Мы оказываем услуги пошива вышивки на халат не только взрослым мужчинам и женщинам, а так же детям. Полный набор (тапочки, халат и полотенце) – роскошный подарок который непременно обрадует каждого и создаст впечатление лоска и важности в вашей жизни.
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