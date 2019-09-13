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Спорт

Начало реконструкции стадиона "Радий" стартовало в Нижнем Новгороде

16 сентября 2019 18:22  [42] Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Новое малое футбольное поле открылось после реконструкции на стадионе "Радий" в Приокском районе Нижнего Новгорода; основное поле реконструируют к новому футбольному сезону. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

На малом поле появился новый газон из высококачественного искусственного материала, который предназначен для круглогодичных тренировок и соответствует современным стандартам. Проводить тренировки на новом поле смогут около 100 человек в день. Также здесь можно не только тренироваться, но и организовывать соревнования разных уровней.

По словам депутата Государственной думы РФ, секретаря регионального отделения "Единой России" Дениса Москвина, это только начало работ по реконструкции стадиона.

"Проблемами это знакового для Приокского района и всего Нижнего Новгорода объекта мы занимаемся уже не первый год. Неоднократно выезжали на место, обсуждали вопросы его дальнейшей судьбы в профильных ведомствах. Приокчане с нетерпением ждут нового этапа в жизни стадиона, во время депутатских встреч и приемов это один из самых популярных вопросов", - рассказал Денис Москвин.

"Мне не было и десяти лет, когда я на большом поле стадиона "Радий" начинал играть в футбол. Карьеру со спортом я не связал, но тем не менее то время оставило у меня только позитивные и добрые воспоминания. У ребят, я абсолютно уверен, все получится. Посмотрел, как они тренируются, мастерство юных спортсменов уже претендует на высокие звания. Я желаю всем воспитанникам только новых серьезных побед", - добавил депутат.

По его словам, вопрос с реконструкцией основного поля на "Радии" также удалось решить.

"Мы нашли соответствующее финансирование, это порядка 9,5 млн из областного бюджета и еще 3,5 млн - из городского. Подготовительные работы на основном поле уже практически завершены. Новое поле должно появиться уже в начале следующего футбольного сезона. Параллельно будем решать вопросы с освещением, реконструкцией трибун и общим благоустройством. Спасибо губернатору Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода за помощь в реализации этого важного для жителей проекта. Приокский район развивается, появляются новые жилые комплексы, а значит, маленьких и взрослых приокчан, желающих заниматься спортом, будет все больше", - подытожил Денис Москвин.

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