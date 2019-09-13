Контроллеры Honeywell UDC2500

Промышленный контроллер Honeywell —предназначен для управления работой подключенных к нему устройств, сбора, измерения и обработки сигналов и выдачи сигналов управления. (автоматизация и управление технологическими процессами в шинном производстве, водогрейных и паровых котлов, печей, сушильных агрегатов, управления рекуперативным воздухонагревателем, газовые и дизельные горелки, линии по выпуску трубной продукции, обжиговые и конвейерные печи). Контроллеры проектируются по модульному принципу, что обеспечивает гибкость при конфигурировании параметров работы и позволяет оперативно изменять и улучшать функциональные возможности.

К контроллерам могут подключаться периферийные устройства такие как газовые клапаны, сервоприводы, датчики пламени, реле пламени и другие. Наиболее часто для подобных целей применяются контроллеры Honeywell UDC2500.

Возможности контроллеров серии UDC 2500:

1 Универсальный вход

• Точность 0.25%

• Высокая дискретизация (166 мс)

• До 5 Типов аналоговых и дискретных выходов

• Два Дискретных входа

• Связь по cетям Ethernet и Modbus

• Конфигурация настроек при помощи смартфона или ноутбук через инфракрасный порт

• Защита лицевой панели по стандартам NEMA4X и IP66

• Многоязычное меню (включая русский язык)

• Размер лицевой панели контроллера 1/4 DIN

• Легко модернизировать и добавлять новые слоты расширения

• Полная совместимость с контроллерами предыдущего поколения Honeywell UDC2300

Аналоговые входы контроллеры Honeywell UDC2500:



Honeywell UDC2500 имеет два аналоговых входа. Оба аналоговых входа имеют частоту дискретизации 6 раз в секунду/

Первый вход –для входа сигнала от термопар, термометров сопротивления.

Второй вход –может использоваться как удаленная уставка, для сбора данных или как параметр активизации сигнализации. Принимает входные сигналы следующих типов: 0-5 В, 1-5 В, 0-2 В, 0-20 мА или 4-20мА.

Дискретные входы контроллеров:

Обеспечивают следующие действия:



• Выбор ручного режима управления.

• Выбор первой или второй локальной уставки.

• Выбор прямого действия контроллера.

• Задержка линейного изменения уставки / Программы.

• Выбор вторых настроек ПИД

• Пуск линейного изменения уставки/ Программы.

• Сброс внешней программы контроллера

• Отключение интегральной составляющей ПИД.

• Выбор ручного режима, безаварийного выхода

Выходы и управления контроллеров:

Доступны следующие типы выходов:

• Токовый выход (4-20 или 0-20 мА)

• Электромеханические реле (5 А)

• Полупроводниковые реле (1 А)

• Двойное электромеханическое реле (2 А)

• Выходы с открытым коллектором

Сигнализации контроллеров UDC 2500:

Одно или два электромеханических реле могут активизировать внешнее оборудование при достижении уставки сигнализации.

Каждая (из двух) сигнализаций может быть установлена для мониторинга двух независимых уставок. Каждая из уставок сигнализации может быть как низкого так высокого уровня.

Тип сигнализации может быть выбран из следующего: входы, переменная процесса PV, отклонение, выход, потеря связи, скорость изменения PV, ручной режим или сбой открытия токового выхода.

• Сигнализация может быть сконфигурирована как фиксирующаяся или не фиксирующаяся.

• Существует возможность блокирования сигнализации при включении контроллера до того момента, пока переменная процесса не выйдет на рабочий уровень.

• Сигнализация разрыва цепи.

• Сброс выхода таймера.

Коммуникационные возможности:

RS422/485 Modbus или Ethernet TCP/IP.

Особенности:

• Возможность редактирования программной конфигурации

• Возможность редактирования конфигурации в автономном режиме

• Ethernet

Инфракрасное соединение контроллера:

Использование инфракрасного порта дает возможность связи с без программного оборудования. С его помощью можно дублировать конфигурацию, загружать или выгружать конфигурацию контроллера.

Процесс выгрузки конфигурации из контроллера очень быстрый и занимает в среднем несколько секунд. Можно сохранять файл конфигурации на компьютере для его дальнейшего использования. С помощью специальной программы, идущей в комплекте с контроллером по инфракрасному соединению можно получить информацию о технологических параметрах, сигнализации, идентифицировать внутренние сбои.

Аналоговые входы:

Средняя точность входов 0.25%. Доступны следующие входы:

• Вход 4-20 мА

• Вход 0-10 В

• Остальные входные разъемы: 10 мОм

Максимальное сопротивление провода:

• Термопары: 50 Ом

• Термометры сопротивления 100 Ом, 200 Ом и 500 Ом: 100 Ом

• Термометр сопротивления 100 Ом: 10 Ом

Типы выходов:

1) Электромеханическое реле

2) Двойное электромеханическое реле

3) Полупроводниковое реле

4) Выход с открытым коллектором

5) Токовые выходы

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