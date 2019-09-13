Онкологическое отделение детской областной больницы отремонтируют к середине декабря Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Капитальный ремонт онкологического отделения нижегородской детской областной клинической больницы планируют завершить к середине декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Капремонт в учреждении начат в середине августа в рамках федеральных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

На эти цели из областного бюджета выделено 24,6 млн рублей.

По словам заведующей отделения Людмилы Приваловой, очень важно чтобы "все было сделано идеально: пол, стены, потолки, освещение, вентканалы".

"Здесь лежат особенные пациенты - это дети с тяжелыми заболеваниями. Многие лечатся подолгу, находятся здесь вместе с мамами, и условия для них должны быть созданы максимально комфортные. Мы очень надеемся, что ремонт полностью завершим к середине декабря. В отделении будет заменена мебель, сантехника, обновлена "домашняя кухня" - помещение для приготовления пищи. У нас есть замечательная современная игровая комната, которую мы пока закрыли на время ремонта, но обязательно откроем вновь", - рассказала Людмила Привалова.

Отделение онкологии рассчитано на 40 пациентов, многие из которых лежат вместе со старшими родственниками. В составе отделения 22 палаты. Из них шесть одноместных и одна палата "повышенной комфортности". Остальные палаты рассчитаны на 2-3 человека. Имеются два процедурных и перевязочный кабинет.

Отделение оказывает помощь детям со злокачественными и доброкачественными новообразованиями различных локализаций и гемобластозами и проводит обследование при подозрении на опухолевый процесс. В больнице имеется хорошая диагностическая база: МР-томография, УЗО, КТ, лабораторная служба с иммунофенотипированием по костному мозгу, возможность определения уровня метотрексата в крови. Морфологическая служба с иммуногистохимическим исследованием и цитоглогическим исследованием.

Прием больных и помощь им проводится круглосуточно - в отделении расположен пост врача-детского онколога.

Капитальный ремонт в отделении не проводился с начала 90-х годов.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мминздрав региона завершает разработку программы капитального ремонта медучреждений. Ее реализация будет рассчитана на три года - с 2020 по 2022.