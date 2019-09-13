Избирательная комиссия Нижнего Новгорода зарегистрировала новых депутатов Гордумы Политика

Фото: Пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Избирательная комиссия Нижнего Новгорода зарегистрировала новых депутатов городской Думы. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Сегодня, 16 сентября 2019 года, состоялось заседание избирательной комиссии Нижнего Новгорода, на котором были зарегистрированы вновь избранные депутаты городской Думы.

Избирательная комиссия единогласно приняла решение зарегистрировать депутатами Думы Нижнего Новгорода шестого созыва Татьяну Скоробогатову, избранную по округу №9 (Ленинский район); Руслана Станчева по округу №15 (Канавинский район); Инну Ванькину – по округу №16 (Канавинский район), Павла Пашинина – по округу №21 (Сормовский район) и Евгения Костина – по округу №24 (Сормовский район).

Вручая удостоверения об избрании, председатель городской избирательной комиссии Марина Мамонова пожелала вновь избранным депутатам скорее влиться в работу Думы, исполнять наказы избирателей и готовиться к первому для них заседанию, которое состоится 18 сентября.

Депутаты рассказали о планах своей работы в городском парламенте. Так, Руслан Станчев планирует войти в состав комиссий по городскому хозяйству и по развитию города, строительству и архитектуре. Он также отметил, что продолжит решать проблему ржавой воды в Канавинском районе, контролировать строительство детских садов и добиваться открытия поликлиники в микрорайоне Гордеевский.

По словам Инны Ванькиной, ей близка социальная тема, поэтому она войдет в комиссию по социальной политике. Также депутат намерена участвовать в работе еще одной комиссии, с которой определится в ближайшее время.

"В ближайший год я постараюсь выполнить те наказы и просьбы, которые были озвучены канавинцами на встречах в ходе избирательной кампании. Многое уже решается, но многое предстоит сделать. Хочу поблагодарить своих избирателей и надеюсь, что я их не разочарую и не подведу", – отметила она.



Павел Пашинин также поблагодарил избирателей за оказанное доверие и отметил, что намерен активно работать в городской Думе.

"Это год, который остался до новых выборов, мы проведем в интенсивной работе, постараемся выполнить те наказы, которые получили в ходе многих сотен встреч с избирателями", – сказал он. Депутат планирует работать в комиссии по транспорту и связи и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода по пяти одномандатным избирательным округам прошли 8 сентября 2019 года.