Единое родительское собрание пройдет в Нижегородской области 28 сентября Общество

Единое родительское собрание по образовательной деятельности пройдет в Нижегородской области 28 сентября 2019 года. Начало в 12:00.

Стартовал сбор вопросов. Задать свой вопрос министру образования региона Сергею Злобину можно в специальной форме до 22 сентября 2019 года.



По словам Сергея Злобина, Единое родительское собрание поможет получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ. Следить за мероприятием можно будет в прямом эфире.