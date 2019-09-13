Единое родительское собрание пройдет в Нижегородской области 28 сентября

Единое родительское собрание по образовательной деятельности пройдет в Нижегородской области 28 сентября 2019 года. Начало в 12:00.
Стартовал сбор вопросов. Задать свой вопрос министру образования региона Сергею Злобину можно в специальной форме до 22 сентября 2019 года.
По словам Сергея Злобина, Единое родительское собрание поможет получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ. Следить за мероприятием можно будет в прямом эфире.
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