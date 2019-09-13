Повышение навыков чтения в школе скорочтения «London Express Junior» г. Пятигорск

Одной из самых частых проблем, с которой сталкиваются родители детей дошкольного возраста и учеников младших классов, – медленное, а порой и затрудненное чтение. Сложности с чтением у детей, начавших изучение школьных программ, могут серьезно затруднить процесс обучения и усваивание материала, что в свою очередь отразится на общем развитии ребенка. Таким образом, крайне нежелательно допускать недооценку этой проблемы. И если Вы заметили, что ребенок медленно читает, его навыки со временем не совершенствуются – это серьезный повод к действиям, которые бы смогли выправить ситуацию и не допустить развитие негативных последствий.

Повышение навыков чтения у ребенка - довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий особого подхода, опыта, навыков и много времени. Поэтому специалисты рекомендуют решать подобные вопросы путем обращения к профессионалам. Отличным вариантом может стать школа скорочтения, предоставляющая профессиональные услуги в области обучения и развития детей, повышения навыков чтения, улучшения восприятия информации и многого другого.

Записав ребенка в школу к профессиональным педагогам, результат не заставит себя долго ждать. Уже в скором времени Вы заметите положительную динамику, повышение качества чтения, скорости и усвояемости материала. Кроме этого, занятия в школах скорочтения способствуют развитию логического и аналитического мышления, повышению внимательности и работоспособности. А групповые занятия с другими детьми повышает уровень социализации малыша, учат его поведению в коллективе и общению с окружающими, что особенно важно для детей дошкольного возраста и только пошедших в школу.

Записать своего ребенка на курсы повышения скорости чтения в Пятигорске Вы можете в центре детского развития «London Express Junior» на сайте https://le-junior.com/ или по размещенным на нем контактам. Высококлассные специалисты, многолетний опыт, грамотный подход и большой выбор развивающих программ для детей – главные критерии работы детского центра. Пройдя курс «Скорочтения» в London Express Junior, Ваш ребенок сможет повысить скорость чтения, его качество и научиться воспринимать больше информации. Кроме этого, пройденный курс скорочтения в центре развития «London Express Junior» окажет положительное влияние на успеваемость ребенка и поможет ему более успешно справляться со школьными программами.

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