Получение дистанционного обучения в России

Использование дистанционных технологий для обучения и повышения квалификации специалистов - относительно новая форма обучения в российском образовании. Несмотря на упоминание новых методов в законодательстве страны в 1992 году, их реальное применение датировано 2005 годом. Именно в это время зародился новый для России вид получения образования.

Годы совершенствования технологий, методов и внедрение в процесс обучения сети Интернет, сделали Дистанционное обучение удобным и довольно востребованным способом получения образования и прохождения разнообразных курсов. Сегодня услуги дистанционного образования предлагает множество учебных заведений и аккредитованных компаний. Одной из таких компаний является Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Современная научно-технологическая академия», созданная в Москве чуть более 9 лет назад. Годы успешной работы сделали СНТА одним из крупнейших образовательных учреждений, использующих для обучения, переподготовки и повышения квалификации, дистанционные технологии.

В настоящее время, в московском учреждении дистанционного обучения могут получать образование и проходить курсы, желающие со всей России по различным направлениям. Среди них: юриспруденция, экономика и финансы, государственное и муниципальное управление, энергетика, экологическая безопасность, бухгалтерское дело и множество других гуманитарных, технических и рабочих специальностей. Продолжительность и стоимость обучения зависит от выбранного курса или направления и зависит только от Вас.

Для того, чтобы начать дистанционное обучение в Современной научно-технической академии достаточно иметь компьютер с доступом в Интернет и стандартным набором программ, включая приложения для видеосвязи и желание обучаться и повышать свой уровень знаний.

Информацию о приеме документов, стоимости и ответы на часто задаваемые вопросы Вы можете найти на сайте академии https://www.snta.ru/. Кроме того всегда можно уточнить информацию по телефону +7 (495) 012-22-05.

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