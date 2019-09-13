НБД-Банк и Росреестр договорились о сотрудничестве Общество

Фото: ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк и федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии" (Росреестр) договорились о сотрудничестве, в рамках которого представитель Росреестра будет принимать документы в офисах НБД-Банка в удобное для клиентов время, рассказали в пресс-службе банка.



Новая услуга сократит сроки получения услуг Росреестра, в сравнении с многофункциональным центром "Мои документы", а также поможет избежать очередей. При желании клиента готовые документы можно будет доставить курьером по любому заявленному адресу.



"Введение дополнительных услуг еще раз подтверждает основную цель НБД-Банка – создание своеобразной "экосистемы" для малого и среднего бизнеса, максимально комфортных условий для ведения бизнеса и оказание поддержки предпринимателям по самым разным направлениям, которую они могут получить в одном месте", – сказал начальник Управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

Напомним, в 2018 году НБД-Банк поддержал инициативу правительства Нижегородской области и заключил соглашение, результатом которого стало открытие окна "МФЦ для бизнеса" в головном офисе банка. "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке предоставляет услугу по регистрации права для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это одна из наиболее сложных и востребованных услуг. Ежедневно в окне МФЦ на пл. Горького обслуживается от 10 до 15 человек.