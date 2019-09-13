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Общество

Программа развития АПК позволит газифицировать 13 нижегородских населенных пунктов в 2019 году

17 сентября 2019 11:49  [66] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Адресная инвестиционная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" позволит газифицировать 13 населенных пунктов в 2019 году. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

В настоящее время уже семь объектов газоснабжения введены в эксплуатацию.

Всего на газификацию в рамках программы в 2019 году направлено 203 млн рублей, в том числе около 155 млн рублей выделено из областного бюджета, остальные средства предоставили федеральный и местные бюджеты.

Глава региона подчеркнул важность данной работы. "Президент России Владимир Путин именно повышение качества жизни людей назвал долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства. Газификация позволяет сделать настоящий рывок в этом направлении. Это более комфортные условия для жителей села и новые возможности для развития предпринимательства", - отметил Глеб Никитин.

Торжественное мероприятие, посвящённое пуску газа, прошло в селе Бакшандино Пильнинского района. В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

"В 2019 году объекты газификации будут построены в Борском, Вознесенском, Выксунском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Пильнинском, Спасском и Сосновском районах Нижегородской области. В первую очередь газификация направлена на то, чтобы люди жили в достойных условиях, оставались жить и работать на своей родине", - подчеркнул Николай Денисов.

"Газ решает очень много проблем. В дома приходит тепло, соответственно работники смогут больше времени уделять производству. Думаю, что производственные показатели улучшатся", - отметил руководитель хозяйства СПК "Каменский" Александр Корнаушенков.

Напомним, 9 августа 2019 года Глеб Никитин на встрече с населением Ветлужского района поручил министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области организовать разработку проекта строительства ветки газопровода от Уреня до Ветлуги.

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