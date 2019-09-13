Домоуправляющая компания Сормовского района подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей Бизнес

Фото: с сайта dksormovo.ru

Домоуправляющая компания Сормовского района подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 17 сентября 2019 года. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство ООО "ДК "СОРМОВО", занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере осуществления управления многоквартирными домами в 2015-2017 годах применило схему минимизации налоговых обязательств путем переноса части налоговой нагрузки на подконтрольные и взаимосвязанные организации якобы самостоятельно осуществлявшие управление многоквартирными домами в Сормовском, Московском и Приокском районах.

Разделение единой бизнес-структуры носило формальный характер, входящие в неё организации являлись взаимозависимыми.

В результате вышеуказанных действий руководства ООО "ДК "СОРМОВО", указанное общество не уплатило налоги в общей сумме более 268 млн рублей.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по региону, а также сотрудниками ЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, а также возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что генеральным директором управляющей компании является Николай Шумилков. Он также является депутатом Заксобрания Нижегородской области (заместитель председателя комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК).

Добавим, что работа Домоуправляющей компании Сормовского района неоднократно проверялась прокурорами. Нарушения были выявлены в ходе проверки многочисленных обращений жителей района.