Последние новости рубрики Культура и отдых
17 сентября 2019 13:06  [121] ЛУКОЙЛ сделал музыкальный подарок жителям Кстова в День города
17 сентября 2019 10:51  [144] Ксения Ануфриева: "Фестиваль текстов об искусстве, прежде всего, начинается с книжной ярмарки"
16 сентября 2019 12:38  [233] Песни "Кино", "Queen" и "Nirvana" включили в культурный норматив российских школьников
16 сентября 2019 09:21  [447] Светлоярский парк в Нижнем Новгороде открыли после благоустройства
14 сентября 2019 12:50  [390] Кинофестиваль "Kinocom Fest 1.1" пройдет в Нижнем Новгороде
14 сентября 2019 10:04  [247] Нижегородские школьники прошли в финал туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию"
13 сентября 2019 13:07  [377] Дзержинск представил три объекта для проекта "Вам решать"
13 сентября 2019 09:50  [268] Премьера спектакля "Брак по-итальянски"
13 сентября 2019 09:21  [349] Банк "Открытие" подводит итоги сезона отпусков: россияне устремились в Турцию и не разлюбили Грузию
11 сентября 2019 16:15  [359] "Марийскую избу" для туристов откроют в Шарангском районе
Культура и отдых

ЛУКОЙЛ сделал музыкальный подарок жителям Кстова в День города

17 сентября 2019 13:06  [121] Культура и отдых

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ сделал музыкальный подарок жителям Кстова в День города. Об этом рассказали в пресс-службе компании. 14 сентября на площади Мира прошел праздничный концерт в партнерстве с администрацией Кстовского района.

Было организовано шествие трудовых коллективов района, в том числе работников ООО "ЛУКОЙл-Нижегороднефтеоргсинтез". Продолжилось празднование концертными номерами в исполнении вокальных и танцевальных коллективов области.

На бульваре Нефтепереработчиков были развернуты большой городок аттракционов, Ярмарка мастеров, тематическая фотозона, прошли различные мастер-классы для самых маленьких кстовчан с игровыми зонами.

Кульминацией праздника стал концерт Александра Иванова и группы "Рондо". Завершился День города, традиционно, праздничным салютом.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph