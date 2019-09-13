ЛУКОЙЛ сделал музыкальный подарок жителям Кстова в День города Культура и отдых

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ сделал музыкальный подарок жителям Кстова в День города. Об этом рассказали в пресс-службе компании. 14 сентября на площади Мира прошел праздничный концерт в партнерстве с администрацией Кстовского района.

Было организовано шествие трудовых коллективов района, в том числе работников ООО "ЛУКОЙл-Нижегороднефтеоргсинтез". Продолжилось празднование концертными номерами в исполнении вокальных и танцевальных коллективов области.

На бульваре Нефтепереработчиков были развернуты большой городок аттракционов, Ярмарка мастеров, тематическая фотозона, прошли различные мастер-классы для самых маленьких кстовчан с игровыми зонами.

Кульминацией праздника стал концерт Александра Иванова и группы "Рондо". Завершился День города, традиционно, праздничным салютом.