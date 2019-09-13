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ЛУКОЙЛ сделал музыкальный подарок жителям Кстова в День города. Об этом рассказали в пресс-службе компании. 14 сентября на площади Мира прошел праздничный концерт в партнерстве с администрацией Кстовского района.
Было организовано шествие трудовых коллективов района, в том числе работников ООО "ЛУКОЙл-Нижегороднефтеоргсинтез". Продолжилось празднование концертными номерами в исполнении вокальных и танцевальных коллективов области.
На бульваре Нефтепереработчиков были развернуты большой городок аттракционов, Ярмарка мастеров, тематическая фотозона, прошли различные мастер-классы для самых маленьких кстовчан с игровыми зонами.
Кульминацией праздника стал концерт Александра Иванова и группы "Рондо". Завершился День города, традиционно, праздничным салютом.
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