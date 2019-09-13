Выставка-продажа плодово-ягодной продукции и саженцев пройдет в Нижнем Новгороде 25 сентября Общество

Выставка-продажа плодово-ягодной продукции и саженцев пройдет в Нижнем Новгороде 25 сентября 2019 года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.



Выставка-продажа плодово-ягодной продукции и саженцев многолетних насаждений пройдет в Нижнем Новгороде 25 сентября 2019 года.

Нижегородцы смогут приобрести фрукты и ягоды нового урожая, саженцы разнообразных сортов яблони, груши, черешни, вишни, малины, крыжовника, абрикоса, винограда, земляники. В широком ассортименте будут представлены декоративные и цветочные растения. Также можно будет приобрести минеральные удобрения и средства защиты растений.

Выставка-продажа будет организована на территории Нижегородской сельскохозяйственной академии по адресу: пр. Гагарина, д. 97, возле главного учебного корпуса. Начало в 10:00.

В региональном минсельхозе также сообщили, что 25 сентября на базе Нижегородской ГСХА состоится научно-практическая конференция "Развитие промышленного садоводства и питомниководства в Нижегородской области".