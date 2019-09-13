Последние новости рубрики Общество
17 сентября 2019 15:56  [51] Выставка-продажа плодово-ягодной продукции и саженцев пройдет в Нижнем Новгороде 25 сентября
17 сентября 2019 15:09  [81] Молодые нижегородцы расплатились чужой банковской картой в интим-салоне
17 сентября 2019 14:37  [160] Депутаты Гордумы в очередной раз безрезультатно обсудили программу развития транспортной инфраструктуры
17 сентября 2019 14:04  [95] Вадский свинокомплекс оштрафовали за нарушение прав пользования недрами
17 сентября 2019 11:49  [124] Программа развития АПК позволит газифицировать 13 нижегородских населенных пунктов в 2019 году
17 сентября 2019 11:23  [157] "Оздоровление Волги": новые очистные сооружения начали строить в Нижегородской области
17 сентября 2019 10:32  [119] НБД-Банк и Росреестр договорились о сотрудничестве
17 сентября 2019 10:21  [251] 5 тысяч автозаводцев опасаются сноса домов из-за дороги
17 сентября 2019 09:36  [319] Прокуратура обязала администрацию Богородского района построить дорогу к дому многодетной семьи
17 сентября 2019 09:26  [149] Единое родительское собрание пройдет в Нижегородской области 28 сентября
Общество

Выставка-продажа плодово-ягодной продукции и саженцев пройдет в Нижнем Новгороде 25 сентября

17 сентября 2019 15:56  [51] Общество

Выставка-продажа плодово-ягодной продукции и саженцев пройдет в Нижнем Новгороде 25 сентября 2019 года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Выставка-продажа плодово-ягодной продукции и саженцев многолетних насаждений пройдет в Нижнем Новгороде 25 сентября 2019 года.

Нижегородцы смогут приобрести фрукты и ягоды нового урожая, саженцы разнообразных сортов яблони, груши, черешни, вишни, малины, крыжовника, абрикоса, винограда, земляники. В широком ассортименте будут представлены декоративные и цветочные растения. Также можно будет приобрести минеральные удобрения и средства защиты растений.

Выставка-продажа будет организована на территории Нижегородской сельскохозяйственной академии по адресу: пр. Гагарина, д. 97, возле главного учебного корпуса. Начало в 10:00.

В региональном минсельхозе также сообщили, что 25 сентября на базе Нижегородской ГСХА состоится научно-практическая конференция "Развитие промышленного садоводства и питомниководства в Нижегородской области".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph