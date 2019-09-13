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Общество

Отопительный сезон в Нижегородской области планируется начать с 23 сентября

17 сентября 2019 16:28  [121] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Отопительный сезон в Нижегородской области планируется начать с 23 сентября. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков.

"В связи с похолоданием мы рекомендуем начать пуск тепла. Сначала будем запускать объекты социальной сферы. Это детские сады, школы и больницы. Считаем, что там отопление должно быть включено уже к концу этой недели. После – тепло появится уже в многоквартирных домах региона", - отметил он.

В министерстве энергетики и ЖКХ также отметили, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться на шестой день, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла.

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