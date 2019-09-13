Фото:
Отопительный сезон в Нижегородской области планируется начать с 23 сентября. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков.
"В связи с похолоданием мы рекомендуем начать пуск тепла. Сначала будем запускать объекты социальной сферы. Это детские сады, школы и больницы. Считаем, что там отопление должно быть включено уже к концу этой недели. После – тепло появится уже в многоквартирных домах региона", - отметил он.
В министерстве энергетики и ЖКХ также отметили, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться на шестой день, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+