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Бизнес

Грант 100 тысяч рублей получит нижегородская победительница конкурса "Мама-предприниматель"

17 сентября 2019 18:34  [55] Бизнес

Грант 100 тысяч рублей получит нижегородская победительница конкурса "Мама-предприниматель". Об этом сообщили в региональном минпроме.

Этот проект является федеральным. В Нижегородской области в нем принимают участие 30 мам, которым от 23 до 53 лет, являющихся представителями самых разнообразных профессий: педагог, менеджер, дизайнер, врач, веб-разработчик, экскурсовод.

"Мы проводим этот конкурс уже в третий раз. И хотя грант получает только один человек, собственное дело после проекта "Мама-предприниматель" смогла открыть не только победительница, но другие финалистки конкурса. Мы знаем, что более 70% участниц конкурса на сегодняшний день являются субъектами малого и среднего предпринимательства", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что большая часть бизнес-идей участниц конкурса связана с тем или иным видом детского досуга: детские сады, логопедические, развивающие центры. Чуть реже нижегородские мамы ходят производить игрушки, шить одежду, печь хлеб. Есть и нестандартные проекты, например: экодом; приложение, в котором собраны все сервисы и услуги Нижнего Новгорода; проект сельскохозяйственной направленности - выращивание свиней.

В рамках проекта конкурсантки пройдут интенсивный пятидневный курс обучения основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом, который позволит им довести свои идеи до стадии бизнес-планов и защиты бизнес-проектов. Они узнают также и о мерах государственной поддержки. Кроме теории, предусмотрены практические занятия: участницы смогут посетить три успешных действующих компании (руководителями которых являются женщины).

В конце обучения участницам конкурса предстоит защита своего проекта перед независимым экспертным жюри, состоящим из представителей организаторов, профильных и финансовых ведомств и структур, бизнес-ассоциаций.

Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.

Мама троих детей, Мария Шишкина – участница конкурса "Мама-предприниматель-2018". Она не стала победительницей, однако проект помог ей запустить свое дело.

Напомним, Нижегородская область в десятке лучших по развитию малого и среднего предпринимательства. Оборот малых и средних предприятий по итогам 2018 года (по данным Нижегородстата) по сравнению с 2017 годом вырос на 8,3% и составил более 1,37 трлн рублей. По данному показателю Нижегородская область занимает второе место в ПФО и восьмое - в РФ. Ранее также сообщалась, что в 2019 году Нижегородская область заняла первое место в России по количеству предоставленных льготных кредитов (4,3 млрд рублей) для малого и среднего бизнеса по программе "1764".

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