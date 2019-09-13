Нижегородские хирурги успешно удалили у трехлетней девочки нейрогенную опухоль размером с кулак Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы успешно удалили у трехлетней девочки нейрогенную опухоль размером с кулак. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Сейчас ребенка готовят к выписке, но когда у девочки полгода назад выявили заболевание — она из-за опухоли не могла разговаривать и дышать. Тогда у маленькой пациентки появились головные боли, одышка, мышечная гипотония, она прибавила в весе.

Аню осмотрели онкологи и МТР головного мозга показала изменение белого вещества, а при пальпации живота определялась опухоль забрюшинного пространства солидной структуры и размеров, в связи с чем ребенка госпитализировали.

Хирурги пояснили, что нейрогенная опухоль оказывала токсическое действие на центр головного мозга, вызывая паралич дыхания. Врачи решили убрать опухоль малоинвазивным способом, то есть девочке сделали лапараскопическую операцию.

Сложность заключалась в расположении опухоли на брюшной части аорты, а уникальность случая в комплексном поражении дыхательного центра у пациента.

"Синдром дыхательных расстройств при нейрогенных опухолях - случай очень редкий и в литературе ранее не описанный. Но самое главное - опухоль оказалась доброкачественной, и сейчас девочку готовят к выписке", - сказала заведующая онкологическим отделением детской областной клинической больницы Людмила Привалова.

Операция продлилась около двух с половиной часов.

Напомним, что в середине апреля 2019 года в городской клинической больнице №39 Нижнего Новгорода врачи провели уникальную операцию по удалению глубинной опухоли головного мозга. Злокачественную опухоль диаметром более пяти сантиметров, расположенную на глубине шесть сантиметров между полушариями головного мозга удалили 32-х летнему пациенту. Хирургическое вмешательство продлилось пять с половиной часов и прошло успешно. Такая операция была сделана в Нижегородской области впервые.

Напомним также, что в конце апреля нижегородские хирурги провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли головного мозга через носовые ходы. Операция требовалась 70-летней пациентке. Уникальность операции заключалась в том, что опухоль разрослась до шести сантиметровых размеров вокруг ранее клипированной разорвавшейся аневризмы сосудов головного мозга.

В середине мая текущего года нижегородские врачи провели малоинвазивную операцию на головном мозге 93-х летнему пациенту. Принимая во внимание возраст пациента, нейрохирурги выбрали тактику малоинвазивного оперативного вмешательства для дренирования гематомы. По данным пресс-службы, такая операция является уникальной.

Борьба с онкологическими заболеваниями и развитие детского здравоохранения - важнейшие направления национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.