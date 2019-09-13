Жители Нижегородской области переходят на прямые расчеты за электроэнергию Общество

За 8 месяцев 2019 года жители 287 многоквартирных домов (МКД) перешли на прямые расчеты с ПАО "ТНС энерго НН". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

От общего количества 51 МКД находится в Нижнем Новгороде, 118 МКД – в Дзержинске, 57 МКД - в Кстове, 61 МКД – в других городах Нижегородской области.

Процесс перехода населения на прямые расчеты, минуя управляющие компании, начался в апреле 2018 года в связи с изменениями в жилищно-коммунальном законодательстве.

Принятые в 2018 году поправки к российскому Жилищному Кодексу дали право жителям принимать коллективное решение о переходе на прямое обслуживание с ресурсоснабжающей компанией.

Пользуясь данным правом, в 2019 году жители 120 многоквартирных домов (МКД) Нижегородской области инициировали общие собрания и, согласно коллективным решениям, были приняты ПАО "ТНС энерго НН" на прямые расчеты за электроэнергию.

Кроме того, жители еще 142 многоквартирных домов коллективно избрали непосредственную форму управления, при которой управление осуществляется инициативными собственниками, и также перешли на прямые расчеты за электроэнергию.

Также, согласно принятым в 2018 году поправкам к Жилищному кодексу РФ, энергосбытовые компании получили право в одностороннем порядке расторгать договоры энергоснабжения с управляющими компаниями (УК), если долги последних по оплате за электроэнергию превышают 2 среднемесячные величины.

Пользуясь данным правом, в 2019 году ПАО "ТНС энерго НН" расторгло в одностороннем порядке договоры энергоснабжения с 11 недобросовестными управляющими компаниями, приняв от них на прямые расчеты за электроэнергию 25 многоквартирных домов.

"Заключение прямых договоров с жителями, избравшими непосредственную форму управления домами, является прямой обязанностью Гарантирующего поставщика, При переходе на обслуживание к "ТНС энерго НН" жители Нижегородской области получают возможность пользоваться всем спектром услуг, которые оказывает наша компания, и оперативно решать возникающие вопросы по энергоснабжению. Что касается одностороннего расторжения договоров с недобросовестными управляющими компаниями, это является эффективным методом борьбы с должниками", - отметил начальник Городского отделения ПАО "ТНС энерго НН" Максим Братыгин.