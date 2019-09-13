"Единая Россия" в Нижнем Новгороде помогла установить пандус для подростка с ограниченными возможностями здоровья Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Единая Россия" в Нижнем Новгороде помогла установить пандус для подростка с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Специальный съемный пандус получила в подарок семья Захаровых, проживающая в многоквартирном доме на ул.Зайцева. Телескопический пандус вручили региональный координатор партийного проекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина и член политсовета местного отделения "Единой России" Сормовского района Михаил Иванов.

У Кирилла Захарова несколько лет назад обнаружилось тяжелое генетическое заболевание, последние три года он прикован к инвалидной коляске. Старый пандус в подъезде совершенно не подходил для передвижения. Более двух лет семья тщетно пыталась добиться установки удобного пандуса. После обращения к региональному координатору партпроекта "Единая страна – доступна среда" проблему удалось решить.

"Обращались во многие инстанции, нам отказывали, и вот ко дню рождения Кирилла преподнесли такой замечательный подарок. Это для нас не просто пандус, это новые возможности для сына, новая, яркая жизнь, полная впечатлений. Теперь он может беспрепятственно выходить на улицу, общаться с друзьями, спокойно ездить со мной по делам. Для обычного человека это кажется обыденностью, а для ребенка, который сидит в инвалидной коляске, даже поход в магазин - праздник", - рассказала Елена Захарова.

Из-за сложной архитектуры подъезда установить стационарный или откидной пандус было невозможно. Тогда сотрудники специализированного нижегородского предприятия изготовили телескопический пандус. Приспособлением можно пользоваться в любой момент, пандус легко и быстро разбирается, прост в применении и мало весит.

Помощь в приобретении пандуса оказал предприниматель, член политсовета местного отделения "Единой России" Сормовского района Михаил Иванов. "Проблема доступной среды достаточно серьезная, у нас много людей с ограниченными возможностями. Банальное отсутствие пандусов - огромная проблема для конкретных людей, и любой выход на улицу для них сопряжен с массой неудобств. Поэтому мы не могли не откликнуться, и, надеюсь, сделали немного лучше мир для Кирилла. И вот это простое, казалось бы, решение, но очень эффективное, позволяет ему расширить рамки для развития и намного упростить быт его семье", - сказал Михаил Иванов.

Как отметила Ольга Никитина, региональное отделение партии "Единая Россия" проводит активную работу по созданию комфортных условий для маломобильных граждан.

"Установка пандусов – одно из важнейших направлений в нашем проекте "Единая страна – доступная среда". Сейчас практически в каждом районе к нам обращаются люди с подобными просьбами. К проекту подключаются и депутаты, и просто неравнодушные нижегородцы. В ближайшее время в рамках проекта пандусы будут установлены еще в нескольких подъездах многоквартирных домов в Нижнем Новгороде. Кроме того, сейчас планируем проведение мониторинга всех социальных объектов в областном центре для того, чтобы делать среду доступной абсолютно для всех людей", - сообщила координатор проекта.



Напомним, первый пандус в рамках партийного проекта "Единая страна – доступная среда" установили весной этого года. Тогда была поставлена точка в резонансной истории инвалида-колясочника Григория Забурдаева, который больше года не мог выходить на улицу. Найти механизмы для решения вопроса смогла специальная рабочая группа в рамках партпроекта, которую создали по инициативе секретаря нижегородского отделения "Единой России", депутата Государственной думы Дениса Москвина. Тот опыт и лег в основу работы по установке пандусов различной конструкции.