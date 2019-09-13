Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в тройном ДТП под Дзержинском Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пять человек пострадали в результате ДТП, которое произошло 17 сентября 2019 года на 10 км автодороги Дзержинск – Володарск – Ильино. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 16:30, когда 41-летний водитель автомобиля Renault, не справившись с управлением, врезался со стоящими на трассе машинами Toyota и ВАЗ 212140.

В результате ДТП водитель Renault, его ровесник-пассажир, и еще один мужчина-пассажир, личность которого не установлена, получили множественные травмы и переломы. Их пришлось госпитализировать.

Также пострадали 46-летний водитель и ребенок-пассажир автомобиля Toyota. Мужчина травмировал голову, травмы 9-летнего мальчика не уточняются, но госпитализация им не потребовалась.