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Общество

Публичные слушания по строительству новых жилых домов пройдут в Приокском районе

18 сентября 2019 13:12  [50] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Публичные слушания по строительству новых жилых домов пройдут в Приокском районе. Об этом сообщили в администрации.

20 сентября 2019 года в 18:00 в актовом зале администрации Приокского района (пр. Гагарина, 148) состоятся публичные слушания по вопросу подготовки проекта планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская и Горная. На отведенной площади планируется строительство новых жилых домов.

Ранее состоялись публичные слушания по вопросу изменения зонирования данной территории.

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