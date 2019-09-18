Туризм и НХП: отбор в резерв управленческих кадров стартовал в Нижегородской области

Отбор в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере туризма и НХП стартовал 18 сентября 219 года в рамках программы "Команда Правительства".
Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что эта сфера требует от кандидатов творческого подхода и новых решений.
"Сейчас выделяется очень много видов туризма. Есть круизный, экологический, событийный, спортивный, культурно-развлекательный и даже медицинский туризм. Каждое из направлений может развиваться в Нижегородской области, и для этого нужно искать новые возможности. Приглашаю всех, кто заинтересован в развитии туристической отрасли, принять участие в конкурсе", - отметил Глеб Никитин.
Отбор кандидатов будет, как и ранее, проходить в 2 этапа: заочный и очный. Заочный этап продлится до 17 октября 2019 года.
На первом этапе отбора кандидатам необходимо:
— зарегистрироваться на портале "Команда Правительства" https://hr.government-nnov.ru (авторизация через ГосУслуги);
— заполнить биографическую анкету на 100% (заполнить все поля корректно);
— пройти тестирование (состоит их 3-х тестов);
— записать и загрузить видео-презентацию на портал.
Если ранее кандидат уже принимал участие в программе, то необходимо на портале "Команда Правительства" в личном кабинете выбрать команду "Отозвать резюме" (редактировать) и отправить заново на желаемую вакансию.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+